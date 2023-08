Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Münzautomaten aufgebrochen

Reutlingen (ots)

Nürtingen (ES): Münzautomaten aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Einen enormen Sachschaden hat ein Dieb in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an einer Waschanlage in der Straße In der Au angerichtet. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge brach der Unbekannte vermutlich zwischen 0.30 Uhr und 0.40 Uhr mehrere Münzautomaten an den Waschkabinen, den Saugstationen und den Mattenreinigern auf und plünderte sie aus. Mit einem kleineren Bargeldbetrag aus 1 und 2 Euro Münzen machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Der durch das brachiale Vorgehen hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro summieren und den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches übersteigen. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 07022/9224-0 Hinweise entgegen. (cw)

Filderstadt-Sielmingen (ES): Einbruch in Wohn- und Geschäftsgebäude

Ein Unbekannter ist in der Zeit von Mittwoch, 16 Uhr, bis Donnerstag, 6.45 Uhr, in ein Gebäude in der Adam-Opel-Straße eingestiegen. Nachdem er sich über ein Fenster Zutritt zu einem Büroraum im Erdgeschoss verschafft hatte, durchwühlte er das Mobiliar. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde lediglich ein Autoschlüssel entwendet. Aus dem vor dem Gebäude abgestellten Pkw wurde offenbar nichts gestohlen. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (sl)

Bisingen (ZAK): In Thanheimer Firma eingebrochen

In eine Firma in der Straße Im Brühl ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. Der Unbekannte schlug eine Fensterscheibe ein und gelangte so ins Innere des Firmengebäudes. Dort durchsuchte er die Schubladen und Schränke nach Stehlenswertem und hebelte sie dazu teilweise auf. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Der entstandene Sachschaden am Gebäude und dem Inventar beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Bisingen ermittelt. (rn)

