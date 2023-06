POL-HA: Flaschenwurf und Schlägerei am Bahnhofsvorplatz

Hagen-Wehringhausen (ots) - Polizeibeamte nahmen am Montagmorgen (12.06.2023) in Wehringhausen einen 43-jährigen Mann in Gewahrsam, der zuvor an einer Waschanlage die Kunden belästigte. Gegen 10.00 Uhr rief ein Mitarbeiter der Waschanlage die Polizei zur Rehstraße. Er zeigte den Beamten den 43-Jährigen und sagte ...

mehr