Polizei Hagen

POL-HA: Alkoholisierter Mann belästigt Kunden einer Waschanlage in Wehringhausen und wird in Gewahrsam genommen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Polizeibeamte nahmen am Montagmorgen (12.06.2023) in Wehringhausen einen 43-jährigen Mann in Gewahrsam, der zuvor an einer Waschanlage die Kunden belästigte. Gegen 10.00 Uhr rief ein Mitarbeiter der Waschanlage die Polizei zur Rehstraße. Er zeigte den Beamten den 43-Jährigen und sagte ihnen, dass dieser bereits seit längerer Zeit Kunden ansprach, sie nach Geld fragte und ihnen hinterherlief. Die Polizisten erkannten den Mann, weil er am Morgen bereits einen ähnlichen Einsatz an einer nahegelegenen Tankstelle ausgelöst hatte. Der alkoholisierte 43-Jährige verhielt sich den Beamten gegenüber aggressiv und kam einem erneuten Platzverweis nicht nach. Sie nahmen ihn in Gewahrsam. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell