POL-HA: Schlägerei zwischen mehreren Personen unter der Altenhagener Brücke

Hagen (ots) - Am Samstag (10.06.) kam es in der Heinitzstraße gegen 4 Uhr in der Nacht zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 39-Jähriger wurde hierbei durch Messerstiche schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Ein 31-Jähriger konnte noch am Samstag als Tatverdächtiger ...

mehr