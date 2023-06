Polizei Hagen

POL-HA: Mädchen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Als ein Hagener am Montag (12.06.) gegen 14.45 Uhr mit seinem Skoda rückwärts aus einer Hofeinfahrt fuhr, stieß er in der Humpertstraße mit einem anderen Auto zusammen. Eine 38-Jährige war mit ihrem Audi in Richtung Flyer Straße gefahren, als es zu dem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des 82-Jährigen kam. Die 12-jährige Tochter der Audi-Fahrerin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich vor Ort um das Kind, eine weitere Behandlung in einem Krankenhaus benötigte die 12-Jährige nicht. Der Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell