POL-BI: Spur von Gütersloher Schockanrufen führt auch nach Bielefeld - die Polizei Gütersloh informiert:

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Ummeln - Ein Bielefelder passierte am Sonntag, 06.11.2022, ein unbekanntes Trio auf einem Fußweg am Sportplatz in der Trüggelbachstraße. Unvermittelt erhielt er einen Schlag in sein Gesicht und erlitt bleibende Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen. Als ein 43-jähriger Bielefelder gegen 19:20 Uhr zu einem Clubhaus am Sportplatz ging, kamen ihm, in einem dunklen Bereich, drei Männer ...

