POL-BI: Schlag aus dem Nichts - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Ummeln - Ein Bielefelder passierte am Sonntag, 06.11.2022, ein unbekanntes Trio auf einem Fußweg am Sportplatz in der Trüggelbachstraße. Unvermittelt erhielt er einen Schlag in sein Gesicht und erlitt bleibende Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Als ein 43-jähriger Bielefelder gegen 19:20 Uhr zu einem Clubhaus am Sportplatz ging, kamen ihm, in einem dunklen Bereich, drei Männer entgegen. Ohne ein Wort zu sagen, schlug einer aus dem Trio dem Bielefelder in das Gesicht. Während das Opfer zu Boden ging und liegen blieb, gingen die drei Unbekannten weiter.

Die Gesuchten sollen etwa 180 cm groß gewesen sein.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu möglichen Tatverdächtigen oder der Tat beim Kriminalkommissariat 15 unter 0521/545-0.

