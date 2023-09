Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Betrüger ergaunern hohen Bargeldbetrag und Gold von 80-Jährigem

Burscheid (ots)

Bereits in der Woche ab Montag (21.08.) wurde ein 80-jähriger Mann aus Hilgen telefonisch von einem Anrufer kontaktiert, welcher sich als Polizeibeamter ausgab. Der vermeintliche Polizist teilte dem Senior mit, dessen Vermögen schützen zu müssen, da Einbrecher in der Gegend seien. Zu diesem Zweck wurde der Geschädigte aufgefordert, Bargeld und Gold vor seiner Haustür abzulegen. Im guten Glauben kam der Senior dieser Aufforderung am Donnerstag (24.08.) nach, sodass am späten Abend die Wertgegenstände von einer unbekannten Person abgeholt wurden.

Es folgten weitere Anrufe und Forderungen der Betrüger und der Geschädigte deponierte schließlich weiteres Bargeld und Gold vor seiner Haustür, welches am späten Mittwochabend (30.08.) von einer unbekannten Person abgeholt wurde. Nach Angaben des Geschädigten handelte es sich bei dem Abholer um einen großen schmalen Mann im Alter von circa 25 bis 30 Jahren, der mit einem grauen Trainingsanzug bekleidet gewesen sein soll.

Mindestens noch bis Sonntagabend (03.09.) hielten die Betrüger telefonischen Kontakt zu dem Geschädigten, welcher durch diese perfide Betrugsmasche um Bargeld und Gold im Wert eines insgesamt unteren sechsstelligen Betrages gebracht wurde.

Die Polizei Rhein-Berg warnt erneut eindringlich vor dieser und ähnlicher Betrugsmaschen. Wenn Sie Fragen dazu haben oder eine Beratung wünschen, wenden Sie sich gerne an das Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz unter der Rufnummer 02202 205-444. Darüber hinaus bittet das Kriminalkommissariat 2 Zeugen, die Angaben zu dem Abholer machen können, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell