Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mehrfach gewalttätiger Mann verbringt erneut Nacht in Polizei-Gewahrsamszelle

Hildesheim (ots)

Ein 43-jähriger Mann, der bereits einen Tag zuvor etliche gewalttägige Übergriffe in der Öffentlichkeit vorgenommen hatte und über Nacht in polizeiliches Gewahrsam genommen worden war, ist am heutigen Tag erneut in der Stadt in gleicher Form mehrfach in Erscheinung getreten.

Nach einer vorangegangenen Sachbeschädigung und einer gefährlichen Körperverletzung wurde die Polizei am heutigen Abend (06.07.2023) gegen 20:10 Uhr zum Marienfriedhof gerufen. Dort sollte der 43-Jährige Mütter mit ihren Kindern bedroht haben. Vor der Polizei flüchtete er von dort aus zum Hauptbahnhof. Im Rahmen der folgenden Ingewahrsamnahme und der Unterbringung in einem polizeilichen Transportfahrzeug spuckte er die eingesetzten Polizeikräfte ohne Unterlass an, beim Anlegen von Handfesseln schlug und trat der Mann außerdem mehrfach und teilweise mit Vollkontakt auf die eingesetzten Polizeikräfte ein. Weiterhin beschädigte er während des Transportes zur Dienststelle das Einsatzfahrzeug von innen.

Dem 43-Jährigen wurde wegen tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung eine Blutprobe entnommen. Am morgigen Tag ist eine richterliche Entscheidung über ein Langzeitgewahrsam des Gewalttätigen vorgesehen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell