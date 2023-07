Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt (boe.) Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW in der Zeit von Mittwoch, 05.07.2023, 15.30 Uhr, bis Donnerstag, 06.07.2023, 05.35 Uhr, die Friedrich-Ludwig-Straße in Richtung Dachsteinweg. Aufgrund unbekannter Ursache kommt dieser beim Linksabbiegen ins Rutschen und verliert die Kontrolle über das Fahrzeug. Es kommt zum Zusammenstoß mit einer Verkehrsleitsäule und einem Verkehrszeichen. Im Anschluss an den Unfall verließ der unbekannte Verkehrsteilnehmer die Unfallstelle ohne die Art seiner Beteiligung anzugeben oder eine Personalienfeststellung zu ermöglichen. Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug bzw. Fahrzeugführer geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066/985-0, in Verbindung zu setzen.

