Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Randalierer verbringt Nacht in Gewahrsamszelle

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein 43-Jähriger Mann randalierte gestern, 05.07.2023, mehrfach in einem Einkaufsmarkt in der Siemensstraße, was ihm mehrere Strafanzeigen und eine Nacht im Polizeigewahrsam einbrachte.

Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand hat der Mann gegen 15:30 Uhr in dem Markt mehrere Personen belästigt, worauf er vom Personal angesprochen wurde. Jedoch zeigte er sich wenig einsichtig und versuchte die Angestellten zu schlagen. Auch als zwei mittlerweile alarmierte Polizeibeamtinnen vor Ort eintrafen, beruhigte sich der Mann nicht. Ihnen gegenüber trat er ebenfalls aggressiv auf, weshalb er mittels Handschellen fixiert wurde.

Nach dem Eintreffen weiterer Einsatzkräfte wurde der Mann zunächst zur Wache und anschließend in ein Fachkrankenhaus verbracht, von wo er im Laufe des Tages wieder entlassen wurde.

Gegen 21:30 Uhr erschien der 43-Jährige erneut in dem Markt in der Siemensstraße, entwendete eine Bierflasche und bedrohte damit zwei Mitarbeiter. Anschließend entfernte er sich, wurde aber von Polizeikräften im Nahbereich angetroffen und verbrachte den Rest der Nacht in einer Polizeizelle. Auf dem Weg zu Dienststelle beschädigte der 43-Jährige die Innenverkleidung des Transportfahrzeuges.

Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Ladendiebstahl, Bedrohung und Sachbeschädigung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell