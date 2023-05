Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Imbiss-Mitarbeiter mit Stuhl und Stein attackiert - Bundespolizei stellt 16-Jährige

Dortmund (ots)

Gestern Nacht (3. Mai) soll eine Jugendliche einen Stuhl und anschließend einen Pflasterstein nach einem Angestellten eines Schnellimbisses am Dortmunder Hauptbahnhof geworfen haben. Bundespolizisten stellten die 16-Jährige, welche versuchte sich der Kontrolle zu entziehen.

Gegen 2 Uhr alarmierten Mitarbeiter eines Schnellrestaurants die Bundespolizei am Hauptbahnhof Dortmund. Eine 16-Jährige konnte in der Nähe der Filiale gestellt werden. Die Deutsche sei durch den 44-jährigen Mitarbeiter nach einer verbalen Auseinandersetzung mit einem Unbekannten, aus dem Restaurant verwiesen worden. Beim Verlassen soll diese dann einen Stuhl entwendet haben. Als der Angestellte die Sitzgelegenheit zurückgefordert habe, soll die Dortmunderin im Bereich des Parkplatzes diesen in die Richtung des Geschädigten geschleudert haben. Der Stuhl habe den 44-Jährigen nur knapp verfehlt. Zudem soll sie den Mitarbeiter beleidigt haben.

Anschließend soll die aggressive Jugendliche einen Pflasterstein, welcher ca. 2 kg schwer war, genommen und auf Kopfhöhe des Mannes geworfen haben. Dieser konnte durch ein schnelles Abducken in letzter Sekunde dem Stein ausweichen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Bundespolizisten brachten die polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getretene 16-Jährige zur Wache und stellten ihre Personalien fest. Zudem leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ein.

