Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugen gesucht - Unfallflucht in der Eutzinger Straße

Landau (ots)

Am gestrigen Dienstag streifte ein schwarzer Kombi in der Eutzinger Straße in Landau einen gelben Skoda an dessen linken Außenspiegel und verursachte Sachschaden. Die Verursacherin setzte ihre Fahrt anschließend in Richtung der Weißenburger Straße fort. Die Frau konnte zwar bei dem Verkehrsunfall beobachtet werden, das Kennzeichen ist aber bislang nicht bekannt und die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise richten sie bitte an die Polizeiinspektion Landau unter Tel. 06341 2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de.

