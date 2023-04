Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Nachtrag zum Pressebericht vom 05.04.23 Schwerer Verkehrsunfall

Wörth am Rhein (ots)

Am 04.04.2023 kam es auf der Bienwald B9 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 31-jähriger Skoda-Fahrer mit seinem PKW in einer langgezogenen Rechtskurve von seinem Fahrstreifen in den Gegenverkehr abgekommen war. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Samstagabend erlag der 31-jährige seinen Verletzungen.

Hier geht es zur Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/5480352

