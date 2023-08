Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Molbergen - Trunkenheit im Verkehr

Am Mittwoch, 23. August 2023, gegen 18.57 Uhr, meldete eine aufmerksame Zeugin eine mögliche Trunkenheitsfahrt im Bereich der Cloppenburger Straße. Die Zeugin und ihre Begleitung fuhren hinter dem Fahrer her und teilten der Polizei den Standort mit. Im weiteren Verlauf konnte die Polizei den tatverdächtigen 46-jährigen Fahrer aus Molbergen antreffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,88 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Molbergen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 23. August 2023, um 10.00 Uhr, fuhr ein 85-jähriger Fahrradfahrer aus Ermke unvermittelt über eine Querungshilfe der Cloppenburger Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 62-jährigen Autofahrerin aus Cappeln. Der Fahrradfahrer wurde dabei leicht verletzt.

Emstek - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 23. August 2023, gegen 17.43 Uhr, fuhren ein 36-jähriger Lieferwagenfahrer aus Cloppenburg und eine 35-jährige Autofahrerin aus Hoheging auf der B213 in Emstek. Der 36-jährige Lieferwagenfahrer musste verkehrsbedingt halten. Die 35-jährige Frau fuhr hinten auf und wurde dabei leicht verletzt.

Drantum - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Mittwoch, 23. August 2023, gegen 17.00 Uhr, fuhr ein 67-jähriger Autofahrer aus Emstek auf der Abfahrt der B72 und wollte nach links auf die Emsteker Straße in Richtung Emstek abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 72-jährigen Autofahrers aus Visbek, der die Emsteker Straße in Richtung Bühren befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 72-jährige Mann sowie seine 72-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden.

Cappeln - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Mittwoch, 23. August 2023, um 19.33 Uhr, fuhr ein 15-jähriger Mofafahrer aus Cloppenburg auf der Sevelter Straße in Richtung Cappeln und wollte in Höhe des Feldweges nach rechts auf den Radweg abbiegen, um dort zu halten. Ein 16-jähriger Mofafahrer aus Cappeln, fuhr ebenfalls auf der Sevelter Straße in Richtung Cappeln und fuhr auf dem langsamer werdenden Jugendlichen aus Cloppenburg auf. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Jugendlichen verletzt wurden.

