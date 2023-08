Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am Montag, 21. August 2023, gegen 9.40 Uhr, fuhr eine 18-jährige Rollerfahrerin aus Löningen auf der Elberger Straße in Richtung Löningen. In der Ortschaft Elbergen wurde sie vor einer Linkskurve von einem LKW überholt. Aufgrund des Gegenverkehrs musste der LKW mit Auflieger wieder auf die rechte Fahrbahn einscheren, sodass die Rollerfahrerin stark bis zum Stillstand abbremsen musste. Es handelte sich dabei um einen blauen LKW mit gelber Aufschrift. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 22. August 2023, um 13.45 Uhr, scherte eine bislang unbekannte, männliche Person mit einem Pkw auf der Bundesstraße 72, an der Anschlussstelle Emstek-Ost, vom Beschleunigungsstreifen unmittelbar vor einem auf der Fahrbahn befindlichen 33-jährigen Autofahrer aus Cloppenburg ein. Dieser musste eine Gefahrenbremsung einleiten und nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dadurch kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grauen VW gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

