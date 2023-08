Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Versuchter Einbruch in eine Schule

In der Zeit zwischen Freitag, den 07. August 2023, gegen 14.00 Uhr und Dienstag, den 22. August 2023, um 10.45 Uhr, versuchten bislang unbekannte Personen gewaltsam in ein Schulgebäude am Schulweg einzudringen. Es blieb bei einem Versuch. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 entgegen.

Saterland - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Zwischen Montag, den 21. August 2023, gegen 17.20 Uhr und Dienstag, den 22. August, um 13.15 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Personen die Radmuttern des linken Vorderreifens eines Skoda Octavia gelöst. Der Wagen stand zur Tatzeit in der Leipziger Straße. Zudem wurde ein dortiges Zaunelement beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 entgegen.

Barßel- Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, den 22. August 2023, gegen 22.35 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Mann aus Barßel mit seinem Transporter die Friesenstraße. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt.

Bösel - Pkw-Brand

Am Dienstag, 22. August 2023, gegen 19.00 Uhr, ging die Meldung über einen Pkw-Brand bei der Polizei ein. Ein Autofahrer konnte während der Fahrt eine Rauchentwicklung im Motorraum feststellen. Kurze Zeit später kam es zu einer Flammenentwicklung und der Pkw geriet in Vollbrand. Es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr Bösel war vor Ort und löschte den Brand.

Barßel - Brand eines Wohnhauses

Am 22. August 2023, gegen 20.18 Uhr, erhielt die Polizei die Meldung über einen Brand im Geranienweg. Hier war ein Einfamilienhaus, ein Bungalow, aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Gemeldet wurde das Feuer durch Anwohner. Die Bewohner des Bungalows befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers nicht im Haus. Durch die freiwilligen Feuerwehren Barßel und Ramsloh, die mit 9 Fahrzeugen und 58 Kameraden vor Ort waren, konnte der Brand gelöscht werden. Ein Feuerwehrmann erlitt bei den Löscharbeiten leichte Verletzungen. Zur Schadenshöhe können zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Bösel - Einbruch in eine Schule

In der Nacht auf Dienstag, 22. August 2023 auf Mittwoch, 23. August 2023, brachen bislang unbekannte Personen in eine Schule in der Straße Auf dem Rahe ein und entwendeten Bargeld. Durch das Aufbrechen mehrerer Türen im Innenbereich der Schule entstand erheblicher Sachschaden. Erste Ermittlungen ergaben, dass sich die Personen zumindest gegen 23.00 Uhr im Gebäude aufgehalten haben. Wem sind um diese Uhrzeit verdächtige Personen oder Umstände aufgefallen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel 04494 922620 entgegen.

