Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ellerstadt - Kind mit Böller beworfen

Ellerstadt (ots)

Am Freitag, 30.12.2022 gegen 15:00 Uhr spielte ein 11 Jahre alter Junge aus Ellerstadt auf dem Spielplatz in der Bahnstraße, als Jemand einen Böller auf das Kind warf. Der Böller explodierte in der Jacke im Brustbereich. Dadurch erlitt der 11-jährige Verbrennungen 2. Grades. Das Kind musste in einem Krankenhaus in der Notaufnahme ambulant behandelt werden.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

