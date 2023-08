POL-PPTR: Die angekündigten Geschwindigkeitsmessungen im Bereich des Polizeipräsidiums Trier in der 35. Kalenderwoche

Idar-Oberstein (ots) - Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein konnte ermitteln, dass das brennende Fahrzeug, welches auf dem Austraßen-Parkplatz in Idar-Oberstein am frühen Samstag, dem 12. August gegen 03:45 Uhr festgestellt wurde, vorsätzlich in Brand gesetzt worden ist. Dies ist das Ergebnis eines mittlerweile ...

mehr