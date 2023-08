Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Brandstiftung eines PKWs am 12.August.2023, ca. 03:30 Uhr, in Idar-Oberstein, Austraßenparkplatz

Idar-Oberstein (ots)

Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein konnte ermitteln, dass das brennende Fahrzeug, welches auf dem Austraßen-Parkplatz in Idar-Oberstein am frühen Samstag, dem 12. August gegen 03:45 Uhr festgestellt wurde, vorsätzlich in Brand gesetzt worden ist.

Dies ist das Ergebnis eines mittlerweile durchgeführten gutachterlichen Brandbefundes.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise, wer in diesem Zeitraum, ggf. ab 02:30 Uhr, im dortigen Bereich im Stadtteil Oberstein, verdächtige Wahrnehmungen oder verdächtige Personen festgestellt hat.

Hinweise bitte an die Polizei Idar-Oberstein, Tel. 06781-561-0.

