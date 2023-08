Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Diebstahl aus KFZ am Wochenende in Trier - Zeugen gesucht

Trier (ots)

Am Mittag des 18. August gegen 14:50 Uhr, schlug/en bisher unbekannte/r Täter in der Merianstraße die Seitenscheibe eines PKW ein und entwendete eine auf dem Beifahrersitz deponierte braune Ledertasche.

Zwei Tage später, am 20. August 2023, ebenfalls um die Mittagszeit zwischen 11-14 Uhr, schlug/en auch hier bisher noch unbekannte/r Täter die Scheibe eines geparkten PKW in der Straße "Am Palastgarten" ein und entwendete/n eine gelbe Ledertasche, ein Elektrogerät, Kleidung sowie Schmuck.

Ob die Taten zusammenhängen ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Derzeit liegen keinerlei Hinweise zu dem/der Täter vor.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zu hinterlassen. Dies könnte für mögliche Täter als Initiator gesehen werden Ihr Fahrzeug aufzubrechen und die Gegenstände zu entwenden.

Hinsichtlich beider Taten bittet die Polizei Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch bei dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 zu melden.

