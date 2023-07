Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Diebstahl aus Pkw

Hildesheim (ots)

Sarstedt (ame) - In der Zeit vom 15.07.2023, 04:00 Uhr bis 18.07.2023, 15:00 Uhr ist es in der Saganer Straße in Sarstedt zu einem Diebstahl aus einem schwarzen BMW gekommen. Dafür wurde die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen und der Digitaltacho entwendet. Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt unter 05066/9850 zu kontaktieren.

