POL-HI: Präventiveinsatz am Bahnhof in Hildesheim

Hildesheim (ots) - Während der Aufnahme eines Verkehrsunfalls, der sich am Vormittag des 18.07.2023 in Nordstemmen, Heyersumer Straße ereignet hat, fällt einem eingesetzten Polizeibeamten ein 48-jähriger Mann aus Elze auf, der an der Unfallstelle vorbeifährt und Schwierigkeiten beim Führen seines Fahrrades hat. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,04 ...

