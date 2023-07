POL-HI: NORDSTEMMEN (ame) Verkehrsunfall zwischen Leichtkraftrad und Lkw, Kradfahrer schwer verletzt

Hildesheim (ots) - Am 17.07.23, in der Zeit von 16.50 - 17.25 Uhr, parkte ein 69jähriger Sarstedter seinen Pkw VW Tiguan auf dem Parkplatz des Rewe Marktes in Sarstedt, Moorberg. Als er nach dem Einkaufen zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der linken, hinteren Seitentür fest. Es sieht so aus, als wäre die Tür eines anderen Fahrzeuges beim Öffnen gegen die Tür des Pkw VW gestoßen. Der ...

mehr