POL-HI: Zwei Unfälle mit Verletzten auf A7 mit stundenlanger Sperrung in Richtung Süden

LANDKREIS HILDESHEIM - BAB 7 - (jpm) Am Montagabend (17.07.2023) kam es auf der A7 in Fahrtrichtung Kassel zu zwei schweren Unfällen. Zwei Menschen wurden verletzt. Die Südfahrbahn war bis in die Nacht hinein gesperrt.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 19:40 Uhr zwischen dem Autobahndreieck Salzgitter und der Anschlussstelle Bockenem. Nach bislang vorliegenden Erkenntnissen befuhr eine 44-jährige Frau aus Rumänien mit einem Pkw Volvo den mittleren von drei Fahrstreifen und beabsichtigte auf den linken Fahrstreifen zu wechseln. Hierbei übersah sie mutmaßlich einen von hinten herannahenden Pkw und wechselte unmittelbar zurück auf den mittleren Fahrstreifen. Bei dem Manöver verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und stieß mit einem Lkw, der von einem 38-jährigen Rumänen geführt wurde, sowie mit einem Sprinter eines 53-jährigen Mannes aus Langenhagen zusammen. Im weiteren Verlauf prallte die Autofahrerin gegen die Außenschutzplanke, von wo sie abgewiesen wurde und letztendlich mit der Mittelschutzplanke kollidierte.

Bei dem Unfall wurde die Frau schwer verletzt. Der Rettungsdienst verbrachte sie in ein Hildesheimer Krankenhaus. An dem Lkw wurde bei der Kollision der Tank derart beschädigt, dass der gesamte Kraftstoff auslief.

Die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahme sowie Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt werden.

In der Folge bildete sich ein ca. sechs Kilometer langer Rückstau, an dessen Ende sich gegen 21:05 Uhr ein weiterer Unfall ereignete. Hierbei fuhr ein 30-Jähriger aus Wesel in Nordrhein Westfalen mit einem Lkw (12-Tonner) auf einen Pferdetransporter (Lkw) eines 34-jährigen Dänen auf.

Der 30-Jährige wurde leicht verletzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Salzgitter gebracht.

Der Tiertransporter war mit drei Pferden beladen. Diese blieben unverletzt.

Auch nach diesem Unfall musste die Fahrbahn gesperrt werden. Der nachfolgende Verkehr wurde an der Anschlussstelle Derneburg/Salzgitter abgeleitet.

Gegen 02:10 Uhr waren alle Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen beendet und die Sperrung wurde aufgehoben.

