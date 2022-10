Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebe stehlen Werkzeuge von einer Baustelle

Trier OT Biewer (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 02.10.2022, 18:00 Uhr bis Dienstag, 04.10.2022, 08:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein aktuell unbewohntes Gebäude in der Biewerer Straße in Trier-Biewer. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch Aufhebeln einer rückwärtig gelegenen Tür Zugang zum Gebäude und entwendeten sämtliche Werkzeuge, die auf der Baustelle gelagert waren. Der Gesamtschaden dürfte im unteren vierstelligen Bereich liegen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich (Tel.: 06502 9157-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell