FW-DO: Arbeitsunfall auf einem Baugerüst

Dortmund (ots)

Kurz vor seiner Mittagspause ist am Mittwoch ein Bauarbeiter an der Grotenbachstraße durch eine offene Luke in einem Baugerüst gestürzt. Die Leitstelle der Feuerwehr Dortmund hat auf Grund der Unfallmeldung um 11:35 Uhr sofort einen Rettungswagen und einen Notarzt zur Unfallstelle entsendet.

Das Team des Rettungsdienstes hat umgehend mit der Versorgung des Patienten begonnen. Da sich dieser auf einem Baugerüst befunden hat und ein Transport zum Rettungswagen nur unter großen Schmerzen möglich gewesen wäre, wurden Kräfte der Feuerwache 8 nachgefordert.

Die neue Drehleiter konnte schnell aufgestellt werden und so war es möglich den Patienten sehr schonend und ohne weitere Schmerzen von dem Baugerüst herab zu transportieren. Er wurde daraufhin in eine Klinik im Dortmunder Stadtgebiet transportiert und die Feuerwehr hat die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell