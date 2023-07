Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zigarettenautomaten im Fokus von Aufbrechern

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (jpm) In Himmelsthür wurden am zurückliegenden Wochenende drei Zigarettenautomaten angegangen. Während es an der Ecke Im Krugfeld / Hoher Turm bei einem Aufbruchversuch blieb, kam es im Einmündungsbereich Im Krugfeld / Hildesheimer Straße sowie in der Marggrafstraße zu vollendeten Taten, bei denen jeweils eine noch unbekannte Anzahl von Zigarettenschachteln gestohlen wurde.

Nach vorliegenden Erkenntnissen dürfte sich die Tat Im Krugfeld Ecke Hoher Turm am frühen Samstagmorgen, 15.07.2023, gegen 04:00 Uhr ereignet haben. Eine Anwohnerin wurde zur besagten Zeit von verdächtigen Geräuschen geweckt. Bei einer Nachschau aus dem Fenster, sah sie einen Mann, der an dem betroffenen Automaten hantierte. Als dieser wiederum die Zeugin bemerkte, ergriff er umgehend die Flucht.

Kenntnis von dem Vorfall erhielt die Polizei erst am Sonntag. Bei einer darauffolgenden Überprüfung wurden Aufbruchspuren an dem Automaten festgestellt. Geöffnet wurde dieser aber nicht. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme bekam die eingesetzte Streifenbesatzung den Hinweis auf einen weiteren Zigarettenautomaten in der Straße Im Krugfeld, der kurz vor der Hildesheimer Straße steht. Aus diesem Gerät wurden nach einer gewaltsamen Öffnung sämtliche Zigarettenschachteln entnommen.

Am frühen Montagmorgen (17.07.2023) ging bei der Polizei gegen 03:40 Uhr eine weitere Meldung bezüglich eines aufgebrochenen Zigarettenautomaten ein. Dieses Mal in der Marggrafstraße. Auch hier haben sich die Täter gewaltsamen Zugriff auf die Tabakwaren verschafft.

Die Ermittler gehen von einem Zusammenhang der Aufbrüche aus.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten und/oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 zu melden.

