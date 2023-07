Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in ein Elzer Unternehmen

Hildesheim (ots)

(wol) Am Montag, dem 17.07.2023, in den frühen Morgenstunden brachen bisher unbekannte Täter um 01:53 Uhr in eine Firma, welche sich im Elzer Gewerbegebiet im Heilswannenweg befindet, ein. Die Einbrecher manipulierten nach ersten Erkenntnissen zunächst einen Bewegungsmelder, ehe sie anschließend gewaltsam eine Tür einer Lagerhalle öffneten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die unbekannten Täter jedoch keine Gegenstände aus der Lagerhalle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Einbruchs geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Elze, unter der Telefonnummer 05068-93030, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell