POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Volkersheim - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Harsum (jb) Unbekannte stahlen von einem Grundstück eines Einfamilienhauses in der Rektor-Dorpmund-Str. drei Fahrräder. Diese standen in einem unverschlossenen Schuppen im Garten. Der Schaden wird auf ca. 1900 Euro geschätzt. Als Tatzeit wird der 12.07.23, 16.00 Uhr bis 15.07.23, 08.30 Uhr vermutet. Hinweise auf verd. Personen oder Fahrzeuge bitte an das Polizeikommissariat Sarstedt, Tel. 05066/9850. ...

