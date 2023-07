Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrssicherheitsarbeit im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Elze

Hildesheim (ots)

(wol) Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Am frühen Samstagmorgen des 15.07.2023 unterzog eine Elzer Streifenwagenbesatzung um 00:42 Uhr im Heilswannenweg in Elze einen VW Golf einer Verkehrskontrolle. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten Atemalkoholgeruch ausgehend von dem 45-jährigen Fahrer des PKW wahr. Ein daraufhin durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Kraftfahrzeugführer ergab einen Wert von 0,98 Promille. Zur Beweissicherung wurde dem 45-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Gegen den Golf-Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Weiterhin wurde die Weiterfahrt temporär untersagt.

Geschwindigkeitskontrollen

Am Samstag, dem 15.07.2023, und am Sonntag, dem 16.07.2023, wurden mehrere Geschwindigkeitskontrollen im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Elze durchgeführt. Dabei konnten insgesamt 13 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Der schnellste Verkehrsteilnehmer wurde bei erlaubten 70 km/h mit vorwerfbaren 96 km/h gemessen. Dieser muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 150 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell