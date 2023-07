POL-HI: Verkehrsdelikte im Stadtgebiet

Hildesheim (ots) - Am 14.07.2023, zwischen 16:50 Uhr und 17:20 Uhr, ist es auf dem Kaufland Parkplatz in der Sedanstraße in Alfeld zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen roten Pkw Kia, der auf dem Kaufland Parkplatz ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellt war. Am beschädigten Pkw entstand ein Schaden an der linken ...

