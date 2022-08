Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Eichelkamp, Hochring

22.08.2022, 14.00 Uhr - 20.00 Uhr

Unbekannte sind zwischen Montagnachmittag 14.00 Uhr und Montagabend 20.00 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Hochring eingebrochen.

Dabei müssen sie jede Menge Krach gemacht haben, denn die Täter sind derart brutal vorgegangen, dass sie die gesamte Wohnungstür aus den Angeln gerissen haben.

Anschließend haben sie die Wohnung betreten und durchsucht. Ob und was dabei entwendet wurde ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungsarbeit.

Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn oder andere Bewohner des Mehrparteienhauses verdächtige Personen bemerkt haben und bittet um Hinweise an die Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell