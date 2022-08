Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Lebensmittelautomaten aufgebrochen - Täter richten hohen Sachschaden an

Wolfsburg (ots)

Räbke, Hauptstraße

22.08.2022, 19.00 Uhr - 23.08.2022, 07.30 Uhr

Unbekannte haben einen Selbstbedienautomaten für Lebensmittel aufgebrochen und dabei einen Schaden im mittleren vierstelligen Bereich angerichtet. Der Automat steht in einer nach vorne offenen Holzhütte an der Hauptstraße in Räbke.

Zwischen Montagabend 19.00 Uhr und Dienstagmorgen 07.30 Uhr geschah die Tat.

Dabei gingen die Täter mit brachialer Gewalt vor und öffneten mit zerstörerischer Kraft den Teil des Automaten in dem sich die Technik, sowie das Bargeld befindet.

Dabei zerstörten sie neben dem Gehäuse auch große Teile der Technik. Die Beute fiel eher gering aus, denn der Automat wird regelmäßig geleert.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen bemerkt haben und bitte um Zeugenhinweise an die Polizeiwache am Ludgerihof, Rufnummer 05351/521-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell