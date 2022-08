Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fahrer zu schnell und mit zu viel Alkohol unterwegs - Führerschein weg

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Berliner Brücke

21.08.2022, 22.29 Uhr

Die Polizei führt am Sonntagabend gegen 22.29 Uhr an der Beerliner Brücke Höhe Wake Park eine Geschwindigkeitsmessung durch. Dabei wurde ein BMW mit 79 km/h innerorts festgestellt. Als dieser angehalten werden sollte, missachtete dieser die Haltezeichen der Polizei und fuhr am Kontrollort vorbei.

Ein Streifenwagen nahm daraufhin die Verfolgung des Flüchtigen auf und konnte diesen an der Oebisfelder Straße, am Abzweig zur L 291 (Westumgehung Vorsfelde) stoppen. Schnell wurde den Beamten klar, warum der 29 Jahre alte Fahrzeugführer nicht angehalten hatte: Der Fahrer stand deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein Atemalkoholtest brachte das Ergebnis: 1,67 Promille.

Dem Fahrzeugführer wurde daraufhin im Wolfsburger Klinikum durch einen approbierten Arzt eine Blutprobe entnommen und durch die Beamten Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Neben einer Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige wegen Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit erwartet den 29 Jahre alten Wolfsburger noch eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

