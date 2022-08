POL-WOB: Einbruchsversuche in drei Mehrfamilienhäuser - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Danndorf, Vorsfelder Straße 20.08.2022, 22.41 Uhr Unbekannte haben am Samstagabend den hölzernen Gartenzaun eines Grundstücks in der Vorsfelder Straße in Brand gesetzt. Der Aufmerksamkeit und dem schnellen Handeln zweier Zeugen ist es zu verdanken, dass kein schlimmerer Schaden entstanden ist. Die 14 und 15 Jahre alten Jugendlichen waren gegen 22.41 Uhr auf dem Nachhauseweg, als sie den brennenden ...

