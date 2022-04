POL-IZ: 220420.1 Itzehoe: Diebstahl eines Starkstromkabels

Itzehoe (ots) - In der vergangenen Woche kam es am Donnerstag zu einem weiteren Taschendiebstahl in der Kirchenstraße in Itzehoe. Seit Jahresbeginn wurden aktuell 80 Fälle im Kreis Steinburg und Dithmarschen verzeichnet, davon ist es in zwei Fällen bei einem Versuch geblieben. Hierbei schlugen die Täter hauptsächlich am Donnerstag und am Freitag zu. Zivile und uniformierte Polizeibeamte kontrollieren weiterhin an ...

