POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Groß Düngen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Sarstedt (HSE). Ein 22-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet steht im dringenden Tatverdacht, am 10.07.2023 in einem Baumarkt in Sarstedt mehrere hochwertige Werkzeugartikel gestohlen zu haben. Der Beschuldigte wurde am 11.07.2023 im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens verurteilt. ...

