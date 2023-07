Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Hildesheim und Polizei Sarstedt - Ladendieb im beschleunigten Verfahren verurteilt

Hildesheim (ots)

Sarstedt (HSE). Ein 22-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet steht im dringenden Tatverdacht, am 10.07.2023 in einem Baumarkt in Sarstedt mehrere hochwertige Werkzeugartikel gestohlen zu haben. Der Beschuldigte wurde am 11.07.2023 im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens verurteilt. Den Ermittlungen zufolge wurde der Mann von einem Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er mehrere Werkzeugartikel im Wert eines vierstelligen Betrages aus den Auslagen nahm und die Sicherungseinrichtungen entfernte. Anschließend wurde die Ware durch einen zweiten bislang namentlich unbekannten Täter in einem mitgeführten Rucksack verstaut und der Kassenbereich passiert, ohne die Ware zu bezahlen. Während der Flucht konnte der 22-Jährige durch die hinzugerufene Polizei gestoppt und vorläufig festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft beantragte beim Amtsgericht Hildesheim die Durchführung eines beschleunigten Strafverfahrens, im Rahmen dessen der 22-Jährige zu einer mittleren vierstelligen Geldstrafe verurteilt wurde. Presseanfragen im Zusammenhang mit dem Strafverfahren werden ausschließlich von der Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

