Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (229/2023) Unbekannte brechen in REWE-Markt in Landwehrhagen ein, Zigaretten gestohlen - Polizei Hann. Münden nimmt Ermittlungen auf

Göttingen (ots)

Staufenberg, OT Landwehrhagen, Hannoversche Straße Samstagmorgen, 20. Mai 2023, gegen 03.10 Uhr

STAUFENBERG (as) - Durch Einschlagen einer Glasscheibe sind Unbekannte am frühen Samstagmorgen (20.05.23) gegen 03.10. Uhr in der Hannoversche Straße im Staufenberger Ortsteil Landwehrhagen (Landkreis Göttingen) in einen Supermarkt eingedrungen. An der Eingangstür entstand bei dem Vorgehen erheblicher Sachschaden.

Die Einbrecher hatten es offenbar gezielt auf Tabakwaren abgesehen. Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen flüchtete die Unbekannten mit einer bislang nicht näher bezeichneten Anzahl von Zigarettenschachteln aus dem Markt in unbekannte Richtung. Beim Eindringen lösten die Täter den Einbruchalarm aus. Schnell waren Beamte des PK Hann. Münden vor Ort. Von den Dieben fehlte jedoch jede Spur. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich vorsichtigen Schätzungen zufolge auf einen niedrigen fünfstelligen Bereich.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Hannoverschen oder umliegenden Straßen am frühen Samstagmorgen nimmt das Polizeikommissariat Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell