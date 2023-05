Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (226/2023) Gartenlaube auf dem Leineberg komplett ausgebrannt - Ursache bislang unklar. Ermittlungen dauern an

Göttingen (ots)

Göttingen, Sieberweg, Kleingartenkolonie Freitag, 19. Mai 2023, gegen 00.30 Uhr

GÖTTINGEN (as) - Eine Gartenlaube ist am frühen Freitagmorgen (19.05.2023) gegen 00.30 Uhr in der Kleingartenkolonie Hagenblick im Göttinger Stadtteil Leineberg in Flammen aufgegangen und komplett ausgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt.

Anwohner wurden auf den Feuerschein aufmerksam und informierten zunächst umgehend die Feuerwehr. Als die Freiwillige Feuerwehr Grone und die Berufsfeuerwehr Göttingen am Brandort eintrafen, stand die Laube bereits in Vollbrand. Den Einsatzkräften gelang es, den Brand schnell unter Kontrolle zu bekommen. Dennoch konnte ein Abbrennen der Laube bis auf die Bodenplatte nicht mehr verhindert werden.

Unklar ist bislang, was das Feuer auslöste. Der Brandort wurde von der Polizei für weitere Untersuchungen beschlagnahmt. Auch die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist zurzeit noch offen.

Nur wenige Stunden später wurden die Einsatzkräfte gegen 04.45 Uhr erneut zu einer Brandstelle in die Kleingartenkolonie gerufen. Abermals trafen sie dort auf eine weitere Laube, an der sich ein Entstehungsbrand entwickelte. Den eingesetzten Polizeibeamten gelang es in diesem Fall, die Flammen zu löschen und somit eine Ausbreitung verhindern. Auch hier stand die Ursache für das Feuer zunächst nicht fest.

Die Höhe der entstandenen Gesamtschäden sowie die Brandursache sind zurzeit noch unbekannt. Das 1. Fachkommissariat ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell