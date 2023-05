Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (225/2023) Frontalzusammenstoß auf der L 523 bei Wulften - Motorradfahrer tödlich verletzt, Straße vermutlich noch bis in den Abend gesperrt

Göttingen (ots)

L 523, zwischen Bilshausen und Wulften

Donnerstag, 18. Mai 2023, gegen 14:50 Uhr

WULFTEN (as) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L 523 ist am Donnerstagnachmittag (18.05.23) gegen 14.50 Uhr ein Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Die Unfallstelle befindet sich zwischen Bilshausen und Wulften, wenige hundert Meter vor der Ortschaft Wulften (Landkreis Göttingen). Der Streckenabschnitt ist vermutlich für die umfangreichen Bergungsarbeiten noch bis zum späten Abend voll gesperrt.

Nach ersten vorliegenden Informationen geriet ein aus Richtung Bilshausen kommender Hyundai einer Familie aus dem Landkreis Groß Gerau ca. 200 Meter vor der Ortschaft Wulften aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Krad zusammen. Der Motorradfahrer verlor bei der Kollision sein Leben.

Der 69 Jahre alte Fahrer des Pkw erlitt bei dem Unfall einen Schock und wurde vorsorglich in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Göttingen wurden die beiden Unfallfahrzeuge beschlagnahmt und ein Gutachter in die Ermittlungen eingeschaltet. Der Experte erschien noch am Nachmittag an der Unfallstelle. Die Landesstraße 523 ist aktuell weiter voll gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Es ist geplant, die Fahrbahn nach Abschluss der Unfallaufnahme, Abtransport der Fahrzeuge und Ende der Fahrbahnreinigungsarbeiten am Abend wieder freizugeben.

An der Unfallstelle waren neben Streifenwagen der Polizei aus Osterode und Herzberg die Freiwillige Feuerwehr Wulften, zwei Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber mit Notarzt im Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Osterode unter Telefon 05522/5080 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell