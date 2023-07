POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim - Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung nach flüchtigem Mann aus Maßregelvollzug - Person in Frankreich verhaftet

Polizeiinspektion Hildesheim

HILDESHEIM - (jpm) Seit dem 25.04.2023 war ein 27-jähriger Mann aus einer psychiatrischen Klinik in Hildesheim abgängig, in der er sich im Maßregelvollzug befand. Der 27-Jährige kehrte am besagten Tag nicht von einem genehmigten Geländeausgang zurück. Sofort eingeleitete umfangreiche Maßnahmen führten nicht zu seiner Ergreifung, weshalb seit dem 28.04.2023 mit Fotos öffentlich nach dem Flüchtigen gefahndet wurde. Darüber hinaus wurde gegen den Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim ein europäischer Haftbefehl erlassen.

Der Flüchtige befindet sich seit gestern, 13.07.2023, in einer Justizvollzugsanstalt, nachdem er in Frankreich von den dortigen Sicherheitsbehörden ergriffen, verhaftet und wieder in das Bundesgebiet überführt wurde.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet.

Die in diesem Zusammenhang veröffentlichte Pressemeldung vom 28.04.2023 wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht.

Eventuelle Presseanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

