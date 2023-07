Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer // Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kradfahrer ereignete sich am Samstag, 15.07.2023, gegen 10.10 Uhr, in der Peiner Landstraße. Nach derzeitigem Sachstand befuhr ein 55-jähriger mit seinem landwirtschaftlichen Gespann die Peiner Landstraße in Richtung Norden und beabsichtigte nach rechts in eine Stichstraße abzubiegen. Ein 54-jähriger aus Hannover, welcher dem Gespann mit seinem Leichtkraftrad folgte, wollte offenbar rechts an dem Gespann vorbeifahren und stieß in der Folge mit dem abbiegenden Zugfahrzeug des Gespanns zusammen. Der 54-jährige verletzte sich dabei schwer und wurde zur weiteren Behandlung in ein Hildesheimer Krankenhaus eingeliefert.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hildesheim unter der Rufnummer 05121/939-115 in Verbindung zu setzen. Dieser Aufruf richtet sich insbesondere auch an den Fahrzeugführer des dem Leichtkraftrad unmittelbar folgenden Pkw.

