LPI-J: Zaun beschädigt

Weimar (ots) - Am Mittwoch wurde in Blankenhain festgestellt, dass es erneut zum Aufbruch eines Automaten kam. In der Rudolf-Breitscheid-Straße rückten unbekannte Täter im Verlauf der vergangenen Woche mit schweren Werkzeug einem Zigarettenautomaten zu Leibe. Zum einen entstand dadurch Schaden an dem Automaten von etwa 1.000 Euro. Darüber hinaus beläuft sich der Wert der Beute auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es keine Hinweise ...

mehr