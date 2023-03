Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Über Wintergarten eingestiegen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dienstagabend stellte eine Bewohnerin bei ihrer Heimkehr fest, dass Unbekannte widerrechtlich in ihrem Haus in Waltersdorf waren. Der oder die Täter verschafften sich über den Wintergarten Zutritt und suchten im Haus nach Beute. Im Anschluss entfernten diese sich, mit Bargeld und Schmuck, unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder auch Fahrzeugen im Bereich des Neubaugebietes bzw. der Einfamilienhaussiedlung in Waltersdorf nimmt die Kriminalpolizei Jena unter 03641 81 2464 oder per Mail KPI.Jena@polizei.thueringen.de entgegen.

