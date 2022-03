POL-FL: Flensburg: Wem gehören diese Klappfahrräder?

Flensburg (ots) - Am vergangenen Samstag (19.03.2022) in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 13:45 Uhr kam es in Flensburg in der Fördestraße auf dem Parkplatz des dortigen EDEKA-Marktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein grauer Volvo an der Stoßstange hinten links beschädigt. An dem Fahrzeug konnte der Geschädigte einen Zettel mit einem Kennzeichen ...

mehr