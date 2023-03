Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunken im Auto unterwegs

Weimar (ots)

In der Ettersburger Straße geriet am Mittwochabend der Fahrer eines VW-Transporters in eine Verkehrskontrolle. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 44-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass dieser mit Nichten noch hätte fahren dürfen. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Er selbst musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, bei welcher der konkrete Alkoholwert im Körper festgestellt wird.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell