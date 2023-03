Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Automat angegriffen

Weimar (ots)

Am Mittwoch wurde in Blankenhain festgestellt, dass es erneut zum Aufbruch eines Automaten kam. In der Rudolf-Breitscheid-Straße rückten unbekannte Täter im Verlauf der vergangenen Woche mit schweren Werkzeug einem Zigarettenautomaten zu Leibe. Zum einen entstand dadurch Schaden an dem Automaten von etwa 1.000 Euro. Darüber hinaus beläuft sich der Wert der Beute auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es keine Hinweise zum Tatgeschehen. Zeugen, die im Zeitraum vom 08. bis zum 15. März verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Weimar oder der Station in Bad Berka in Verbindung zu setzen. (Kontakt per Mail unter pi.weimar@polizei.thueringen.de oder Telefon: 03643/882-0 oder 036458/583-0)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell