Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Rössing - Polizei beim Weedbeat Festival 2023

Hildesheim (ots)

Rössing (ame) - Am vergangenen Wochenende, 14.07.2023 bis 16.07.2023, begleiteten niedersächsische Polizeikräfte das diesjährige Weedbeat Festival in Rössing. Der Einsatz hatte vornehmlich einen präventiven Charakter. Aufgrund der Erfahrungen aus der Vergangenheit wurde jedoch auch mit Straftaten und Ordnungswidrigkeiten gerechnet. Am Freitag und Samstag kam aus diesem Grund ein Drogenspürhund zum Einsatz. Am Sonntag wurde der Fokus auf Verkehrskontrollen gelegt. Im Ergebnis wurden Verstöße im unteren zweistelligen Bereich verzeichnet. Die Mehrzahl der Verstöße wurde wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet. Ein 19-Jähriger aus Pattensen muss aufgrund dessen u.a. mit der Verlängerung der Probezeit seines Führerscheins rechnen. Darüber hinaus wurden sechs Verfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Einfluss von Betäubungsmitteln, Alkohol oder Medikamenten eingeleitet. Darunter war auch ein 44-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen, dem zwei Tage zuvor bereits Betäubungsmittel abgenommen wurden. Ergänzend dazu musste in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Verkehrsunfall aufgenommen werden, bei dem der 50-jährige Giesener, Fahrer eines Transporters, unter Alkoholeinfluss stand. Der Führerschein wurde einbehalten. Eine 43-jährige Frau aus Giesen entzog sich offensichtlich aus gutem Grund einer Verkehrskontrolle. Sie besaß keine Fahrerlaubnis. Obwohl die eingesetzten Beamten ihr mehrmals erklärten, dass sie kein Auto fahren dürfe, tat sie es nach kurzer Zeit trotzdem wieder. Insgesamt reagierten die kontrollierten Personen verständnisvoll auf die polizeilichen Maßnahmen, da sie mehrheitlich bereits mit dem Erscheinen der Polizei gerechnet haben. Gespräche neben dem Festival mit Besuchern und den Veranstaltern verliefen kooperativ und freundlich. Die Polizei wurde sogar bis zu fünfmal darum gebeten, die Besitzer von im Auto zurückgelassenen Hunden zu ermitteln, um diese aus der Hitze im Pkw zu befreien. Dabei kam kein Hund zu Schaden. Bei Fragen zum Einsatzgeschehen kann mit dem Polizeikommissariat Sarstedt unter der Tel. 05066/9850 Kontakt aufgenommen werden.

